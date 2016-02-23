تركيا ترحب بخطة السلام في سوريا.. وتعرب عن عدم تفاؤلها من المحادثات السياسية

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش يوم الثلاثاء إن أنقرة ترحب بخطط وقف القتال في سوريا لكنها ليست متفائلة بأن تتمخض المحادثات بشأن الانتقال السياسي عن نتيجة إيجابية.

و بحسب رويترز أضاف قورتولموش أن أنقرة لديها تحفظات تتعلق بالتحركات التي يمكن أن تقوم بها القوات الروسية ضد المعارضة السورية المعتدلة والمدنيين.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا عن خطط “لوقف الأعمال القتالية” في سوريا يبدأ سريانها يوم السبت لكنها تستثني جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا وهي ثغرة قال مقاتلون من المعارضة السورية على الفور إنها تمثل مشكلة.