نيابة وسط القاهرة تحفظ التحقيقات في قضية «التظاهر على سلم الصحفيين»

أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الثلاثاء، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا “التظاهر على سلم نقابة الصحفيين”.

كانت النيابة أخلت سبيل كلًا من :وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، الصحفية رشا عزب، لاتهامهم في الواقعة، وذلك بعد تسليمهما أنفسهم إلى النيابة وأكدا أنهم كانوا بصدد تنظيم مؤتمر صحفي بالنقابة، ولكن هذا تصادف مع وجود مظاهرة سلمية مرخصة من قبل وزارة الداخلية للتنديد بالتحرش والعنف ضد المرأة، وتصادف وجود عدد من الطلاب قام اثنين منهم بالتعدي على المسيرة وإحدى السيدات التي كانت تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أنهم ليس لهم دخل بواقعة التعدي على المظاهرة، خاصة أن المؤتمر كان داخل النقابة وإنهم خرجوا للاستعلام عن الأمر فوجدوا الاشتباكات.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال أحد الطلاب بعد تنفيذ قرار ضبطه وإحضاره واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

يذكر أن القضية تحمل رقم 6464، جنح قصر النيل، تخص مظاهرة سلم نقابة الصحفيين، التي حدثت في 12 يونيو 2014، واتهمت فيها رشا عزب، كمتهم أول، بتنظيم المظاهرة والاعتداء على سيدة من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيس