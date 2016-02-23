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ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الهيروين بالفيوم

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ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الهيروين بالفيوم ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الهيروين بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط ربة منزل تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتها كمية من الهيروين قبل ترويجه على عملائها بالمحافظة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بورود معلومات إلى العميد محمد شكرى مأمور قسم ثان الفيوم، بقيام ربة منزل تدعى "هدى . ر" وشهرتها "علا" 35 سنة ومقيمة بحى الصوفى بمدينة الفيوم بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها كمية من الهيروين المخدر بلغ 250 جراما، ومبلغ مالى 500 جنيه، واعترفت أنه من متحصلات الاتجار فى المخدرات، وهاتف محمول كانت تتواصل من خلاله مع عملائها، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 177 لسنة 2016 إدارى قسم ثان الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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