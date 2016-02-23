أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى تطالب بوقف نشاط البنك العربى الإفريقى الدولى بمصر لمخالفتة القانون

Google+ Print
دعوى تطالب بوقف نشاط البنك العربى الإفريقى الدولى بمصر لمخالفتة القانون دعوى تطالب بوقف نشاط البنك العربى الإفريقى الدولى بمصر لمخالفتة القانون
أقام عبد الرحمن عوف المحامى وكيلا عن عادل محمد عطية طلعت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب وقف قيد البنك العربى الإفريقى الدولى بسجلات البنوك العاملة فى ، نظرا لمخالفته قانون البنوك والائتمان الصادر بقرار جمهورى 163 لسنة 1957م.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32356 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدولى.

وقالت الدعوى، إن الطالب تقدم للبنك العربى الإفريقى لتسوية ديونه الناشئة عن قرض سيارة بمبلغ 60000جنيه، وبتاريخ 26 أكتوبر 2015 تم القبض على الطالب بمعرفة مباحث قصر النيل، بادعاء وجود حكمين قضائيين جنح الدقى والصادر ضدهاحكام بالحبس الغيابى من محكمة الدقى .

وتابعت الدعوى، أن المدعى قد سدد جميع رسوم المستحقات الخاصة بالشيكات الصادر بحقه أحكام ضده، وهو الأمر الذى أصابه بأضرار أدبية ومعنوية نتيجة تقاعص رئيس البنك عن التحقق والتحرى من حسابات العملاء لدى البنك، ما إذا كانوا سددوا عليه من مستحقات من عدمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة