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اليونان: تركيا تقوض جهود نشر قوة تابعة للناتو ببحر لإيجة لمواجهة مهربي اللاجئين

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اليونان: تركيا تقوض جهود نشر قوة تابعة للناتو ببحر لإيجة لمواجهة مهربي اللاجئين اليونان: تركيا تقوض جهود نشر قوة تابعة للناتو ببحر لإيجة لمواجهة مهربي اللاجئين

اليونان

دعت اليونان حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء إلى تطبيق خطة لنشر قوة تدخل في بحر إيجه لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات الإجرامية التي تهرب اللاجئين إلى أوروبا واتهم وزير دفاعها تركيا بمحاولة تقويض الاتفاق.

و بحسب رويترز قال وزير الدفاع بانوس كامينوس للصحفيين “أرسلت خطابا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم أطلب منه تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالإجماع.”

وأضاف “في هذا الخطاب أطلب أن تتحرك قوة حلف شمال الأطلسي إلى الشرق من الجزر اليونانية.”

ومضى يقول إن تركيا طرحت طلبات جديدة حتى يتم نشر قوة التدخل وأضاف “تركيا تحاول نسف الاتفاق.”

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