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تأجيل النطق بالحكم ضد مستشار محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التحريض على العنف

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تأجيل النطق بالحكم ضد مستشار محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التحريض على العنف تأجيل النطق بالحكم ضد مستشار محافظ المنيا الأسبق وآخرين بتهمة التحريض على العنف

محافظة المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم، تأجيل النطق بالحكم، علي أحمد شحاتة حسانين، مستشار محافظ المنيا الأسبق، ومحمود أشرف، ورسلان صفوت، بتهم التظاهر والتحريض على العنف، إلى جلسة اليوم الرابع من شهر أبريل المقبل.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عدة تهم منها، تنفيذ مخطط تنظيم جماعة الإخوان الدولي، لإرباك مؤسسات الشرطة والقضاء والإعلام في الإحتفالات بذكرى 25 يناير، والدعوة للحشد وتوجيه عدة حملات إعلامية ضد المؤتمر الإقتصادي الذى عقد فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ، والسيناريوهات البديلة لإثارة الجماهير من بينها، رفع الدعم وتدشين وإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك “، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى في البلاد، وإدارة صفحة بأسم “حزب الحرية والعدالة”، إضافة إلى الترويج للفكر الإخواني بتوزيع عدد من الكتب الخاصة التي تحض على العنف وإثارة الشغب.

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