أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور..عشان بتحب جوزها وخايفة من المرض.. "إيما" فقدت 128 كيلو من وزنها

Google+ Print
بالصور..عشان بتحب جوزها وخايفة من المرض.. "إيما" فقدت 128 كيلو من وزنها بالصور..عشان بتحب جوزها وخايفة من المرض.. "إيما" فقدت 128 كيلو من وزنها
محاربة السمنة تحتاج إلى وقت وإرادة لا يمتلكها الكثيرون، ولكن "إيما سيالى" استطاعت الانتصار على كابوس السمنة فى هذه الحرب وأن تخسر 128 كيلو من وزنها فى عامين.

رجيم، انظمة غذائية، عمليات جراحية، انقاص الوزن (1)

كانت "إيما" تعانى من السمنة المفرطة وبلغ وزنها 178 كيلو، مما هددها بالإصابة بالعديد من الأمراض منها السرطان، مرض السكر، النوبات القلبية والسكته الدماغية، ومنذ عامين قررت إجراء عملية جراحية بالمعدة واتباع نظام غذائى وتمارين رياضية حتى تصل إلى الوزن المثالى.

تحكى "إيما"، 36 عاما من مدينة ريديتش فى المملكة المتحدة، للموقع البريطانى "ديلى ميل" عن تجربتها مع إنقاص الوزن وتقول: "حبى لزوجى وشكلى الصعب كانا أكبر دافع فى رحلتى مع الرجيم، بالإضافة إلى معاناتى من الالتهابات الجلدية المتكررة بسبب وزنى، ومع الكريمات والمضادات الحيوية كانت الالتهابات تتحسن، ولكن يبقى شكلى الذى أصبح صعبا للغاية هو الأزمة خاصة أمام زوجى".

رجيم، انظمة غذائية، عمليات جراحية، انقاص الوزن (2)

وتستكمل: "بعد فشلى فى اتباع نظام غذائى وإنقاص وزنى عن طريق اتباع نظام غذائى فقط، قررت إجراء جراحة فى المعدة وهى تغيير المسار، حتى تساعدنى على فقد وزنى لحماية صحتى من الأمراض التى هددتنى بسبب وزنى، وكان إجراء هذه العملية يستلزم أن يكون مؤشر كتلة أكثر من 40، وأنا مؤشر كتلة جسمى كان 73.2.

"العملية ساعدتنى كثيرا فى إنقاص وزنى مع التمارين الرياضية، وبعد إنقاص وزنى واجهتنى مشكلة جلدى المترهل وقمت بعملية أخرى لإزالته والآن أنا فى حالة صحية أفضل وأستطيع أن أقوم بعمل كل شىء بدون مشكلات وحياتى الزوجية مستقرة وسعيدة أكثر ووزنى أصبح 50 كيلو"، هكذا أنهت "إيما" حكايتها مع الرجيم.

رجيم، انظمة غذائية، عمليات جراحية، انقاص الوزن (3)

ويقول الدكتور "تيتوس آدمز" استشارى التجميل بمستشفيات جامعة اكسفورد، "إيما كانت شجاعة وخضعت للعملية واستمرت على النظام الغذائى الصحيح حتى فقدت وزنها الزائد، ولكن بعد الوزن الكبير الذى فقدته كان لديها مشكلة ترهل الجلد المتدلى من الأرداف والذراعين ومنطقة البطن، وكان علينا التدخل الجراحى السريع لإزالة هذا الجلد الزائد وأصبحت الآن من أجمل الفتيات وأكثرهن صحة ولياقة بدنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

المزيج العجيب تخسر معه 10 كيلو في 30 يوم اشربه قبل النوم و صباحا على الريق دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم

فقدت 20 كيلو في شهرين مع المشروب العجيب ينحف البطن و المؤخرة و الزنود دون تعب و دون رجيم