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تشكيل لجنة للتحفظ على أموال صاحب «سيراميكا بريما» لاتهامه بالانتماء للإخوان

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تشكيل لجنة للتحفظ على أموال صاحب «سيراميكا بريما» لاتهامه بالانتماء للإخوان تشكيل لجنة للتحفظ على أموال صاحب «سيراميكا بريما» لاتهامه بالانتماء للإخوان

المهندس شريف عفيفي

أكد مصدر أمنى بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة من الكسب غير المشروع بالقاهرة، للتحفظ على أموال مجموعة مصانع بريما بمدينة السادات، لاتهامه بانتمائه لجماعة الإخوان.

وأضاف أنه يجرى الآن حصر لجميع أموال رجل الأعمال، شريف عفيفي، صاحب مجموعة مصانع سيراميكا بريما وذلك عقب معلومات عن انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وعلى الجانب الآخر يستمر العاملون بالمصانع فى عملهم دون توقف للانتاج، مؤكدين أن هناك لجنة من 10أشخاص تطوف بالمصانع والجناح الإداري والخزنة.

المهندس شريف عفيفي، صاحب مجموعة سيراميكا بريما، خاض جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب مع مرشح المصريين الأحرار سامى المشد ولم يحالفه الحظ.

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