بالفيديو.. أحدث جهاز لعلاج الملاريا باستخدام "فلتر مغناطيسى" ينقى الدم

الملاريا من الأمراض الخطيرة للغاية تصيب الإنسان عن طريق طفيل البلازموديوم الذى تنقله أنثى بعوضة الأنوفيلس، وتسببت الملاريا خلال عام 2015 فى وفاة ما يزيد عن 450 ألف شخص، حسب منظمة الصحة العالمية WHO، وكما هناك نحو 3.2 مليار شخص على مستوى العالم معرضون لخطر الإصابة بها، والأدهى أن المرض أصبح يقاوم المضادات الحيوية، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر، وذلك حسب التقرير المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمكن مؤخراً أحد العلماء البريطانيين الشباب بجامعة كولدج لندن، ويدعى جورج فرودشام، 29 عاما، من تطوير جهاز جديد يعرف باسم "المنخال" الطبى MediSieve، وهو يعمل باستخدام المجال المغناطيسى، حيث يمر دم الشخص المريض عبر الجهاز فيقوم بفلترته من خلايا الدم المصابة بالملاريا عن طريق توليد مجال مغناطيسى قوى، وذلك فترة خلال لا تتجاوز 3 ساعات ونصف.

وأضاف التقرير أن الجهاز المبتكر ما زال فى مراحله الأولية وحصل د.جورج مؤخراً على منحة مالية كبيرة لكى يستكمل عملية تطويره، وحال نجاح هذه التجارب القادمة فقد يساهم هذا الجهاز يوما ما فى القضاء على الملاريا تماما.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالجهاز الجديد على المرضى المصابين بالملاريا خلال العام القادم.