أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو.. أحدث جهاز لعلاج الملاريا باستخدام "فلتر مغناطيسى" ينقى الدم

Google+ Print
بالفيديو.. أحدث جهاز لعلاج الملاريا باستخدام "فلتر مغناطيسى" ينقى الدم بالفيديو.. أحدث جهاز لعلاج الملاريا باستخدام "فلتر مغناطيسى" ينقى الدم
الملاريا من الأمراض الخطيرة للغاية تصيب الإنسان عن طريق طفيل البلازموديوم الذى تنقله أنثى بعوضة الأنوفيلس، وتسببت الملاريا خلال عام 2015 فى وفاة ما يزيد عن 450 ألف شخص، حسب منظمة الصحة العالمية WHO، وكما هناك نحو 3.2 مليار شخص على مستوى العالم معرضون لخطر الإصابة بها، والأدهى أن المرض أصبح يقاوم المضادات الحيوية، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر، وذلك حسب التقرير المنشور اليوم الثلاثاء بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمكن مؤخراً أحد العلماء البريطانيين الشباب بجامعة كولدج لندن، ويدعى جورج فرودشام، 29 عاما، من تطوير جهاز جديد يعرف باسم "المنخال" الطبى MediSieve، وهو يعمل باستخدام المجال المغناطيسى، حيث يمر دم الشخص المريض عبر الجهاز فيقوم بفلترته من خلايا الدم المصابة بالملاريا عن طريق توليد مجال مغناطيسى قوى، وذلك فترة خلال لا تتجاوز 3 ساعات ونصف.

وأضاف التقرير أن الجهاز المبتكر ما زال فى مراحله الأولية وحصل د.جورج مؤخراً على منحة مالية كبيرة لكى يستكمل عملية تطويره، وحال نجاح هذه التجارب القادمة فقد يساهم هذا الجهاز يوما ما فى القضاء على الملاريا تماما.

ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالجهاز الجديد على المرضى المصابين بالملاريا خلال العام القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة