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بالصور.. خبير عالمى يعرض أحدث وسائل تشخيص أمراض القلب

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بالصور.. خبير عالمى يعرض أحدث وسائل تشخيص أمراض القلب بالصور.. خبير عالمى يعرض أحدث وسائل تشخيص أمراض القلب
كشف الخبير البرتغالى فوستو بينتو، المصنف عالميا فى مجال القلب، عن أحدث التقنيات المستخدمة فى تشخيص أمراض القلب، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وأشار بينتو خلال المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة الشهيرة أن من أحدث الوسائل التشخيصية جهاز الدمج الذكى للأشعة smart fusion imaging، وهو جهاز يابانى، يقوم بعرض صور تشخيصية للقلب باستخدام نوعين من الأشعة فى نفس الوقت، حيث تظهر أنسجة القلب مصورة بالأشعة المقطعية، والتى تتمتع بجودة أعلى، وفى نفس الشاشة تظهر صور لنفس أنسجة القلب باستخدام الموجات فوق الصوتية، والتى تتمتع بانسيابية أفضل، وهو ما سيمكن الأطباء من تشخيص أمراض القلب بفاعلية أكبر.

وكما عرض البرفيسور البرتغالى فوستو بينتو أحدث توصيات مؤتمر الجمعية الأوربية لأمراض القلب والذى انعقد العام الماضى بمدينة لندن، بخصوص الأشعة التشخيصية للقلب، مؤكدا أنه حدث تطور ملحوظ فى أشعة المسح الذرى على القلب وأيضا أشعة الموجات الصوتية ثلاثية الأبعاد 3D التى تجرى على القلب، مضيفا أنه يمكن باستخدامها طباعة الصمامات باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بناء على الصور التى نحصل عليها باستخدام هذه الأشعة.

مؤتمر المصرية للقلب (1)

مؤتمر المصرية للقلب (2)

مؤتمر المصرية للقلب (3)
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