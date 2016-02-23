إجراء اختبارات الدم للمرضى البريطانيين للوقاية من إصابتهم بالتهاب الكبد

دعت هيئة الصحة الوطنية فى لانكشاير فى بريطانيا، اليوم ‏الثلاثاء، آلاف المرضى فى شتى أنحاء المملكة المتحدة إلى إجراء اختبار للدم بعد علاجهم من ‏أحد العاملين فى الهيئة الذى ثبت إصابته بالتهاب الكبد الوبائى "سى".‏

وذكرت الهيئة، فى بيان أصدرته اليوم، أن أكثر من 8 آلاف شخص تم علاجهم من قبل عامل رعاية ‏صحية سابق بين عامى 1982 ويناير 2008 قد يكونوا قد أصيبوا بالمرض.‏

وتم إيقاف عدد من العاملين بعد تشخصيهم بإصابتهم بالمرض فى عام 2008، ولم يعودوا ‏للممارسة السريرية للمرضى، بينما تعمل الهيئة مع هيئات أخرى فى شتى أنحاء المملكة ‏المتحدة للتواصل مع المرضى، الذين قد خضعوا لجراحات شارك فيها هذا العامل المصاب.‏

وأكد البيان أن خطر انتقال المرض خلال العملية الجراحية منخفض، إلا أن اختبار الدم ‏قد يؤكد ما إذا كان الشخص مصاب بالفعل أم لا، وهو ما يمنع انتشار العدوى.‏