أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إجراء اختبارات الدم للمرضى البريطانيين للوقاية من إصابتهم بالتهاب الكبد

Google+ Print
إجراء اختبارات الدم للمرضى البريطانيين للوقاية من إصابتهم بالتهاب الكبد إجراء اختبارات الدم للمرضى البريطانيين للوقاية من إصابتهم بالتهاب الكبد
دعت هيئة الصحة الوطنية فى لانكشاير فى بريطانيا، اليوم ‏الثلاثاء، آلاف المرضى فى شتى أنحاء المملكة المتحدة إلى إجراء اختبار للدم بعد علاجهم من ‏أحد العاملين فى الهيئة الذى ثبت إصابته بالتهاب الكبد الوبائى "سى".‏

وذكرت الهيئة، فى بيان أصدرته اليوم، أن أكثر من 8 آلاف شخص تم علاجهم من قبل عامل رعاية ‏صحية سابق بين عامى 1982 ويناير 2008 قد يكونوا قد أصيبوا بالمرض.‏

وتم إيقاف عدد من العاملين بعد تشخصيهم بإصابتهم بالمرض فى عام 2008، ولم يعودوا ‏للممارسة السريرية للمرضى، بينما تعمل الهيئة مع هيئات أخرى فى شتى أنحاء المملكة ‏المتحدة للتواصل مع المرضى، الذين قد خضعوا لجراحات شارك فيها هذا العامل المصاب.‏

وأكد البيان أن خطر انتقال المرض خلال العملية الجراحية منخفض، إلا أن اختبار الدم ‏قد يؤكد ما إذا كان الشخص مصاب بالفعل أم لا، وهو ما يمنع انتشار العدوى.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365