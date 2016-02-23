إجراء اختبارات الدم للمرضى البريطانيين للوقاية من إصابتهم بالتهاب الكبد

دعت هيئة الصحة الوطنية فى لانكشاير فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، آلاف المرضى فى شتى أنحاء المملكة المتحدة إلى إجراء اختبار للدم بعد علاجهم من أحد العاملين فى الهيئة الذى ثبت إصابته بالتهاب الكبد الوبائى "سى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت الهيئة، فى بيان أصدرته اليوم، أن أكثر من 8 آلاف شخص تم علاجهم من قبل عامل رعاية صحية سابق بين عامى 1982 ويناير 2008 قد يكونوا قد أصيبوا بالمرض.
وتم إيقاف عدد من العاملين بعد تشخصيهم بإصابتهم بالمرض فى عام 2008، ولم يعودوا للممارسة السريرية للمرضى، بينما تعمل الهيئة مع هيئات أخرى فى شتى أنحاء المملكة المتحدة للتواصل مع المرضى، الذين قد خضعوا لجراحات شارك فيها هذا العامل المصاب.
وأكد البيان أن خطر انتقال المرض خلال العملية الجراحية منخفض، إلا أن اختبار الدم قد يؤكد ما إذا كان الشخص مصاب بالفعل أم لا، وهو ما يمنع انتشار العدوى.