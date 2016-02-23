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ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ6 أكتوبر

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ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ6 أكتوبر ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بـ6 أكتوبر
تمكنت مباحث ومديرية الطب البيطرى لمحافظة الجيزة، من ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أنه تم فى حملة مفاجئة أمس بعد ورود بلاغ للمباحث، ضبط 500 كيلو دواجن بثلاجة لحفظ اللحوم، وضبط مطعم شهير به 200 كيلو لحوم مصنعة ومفرومة، قبل استخدامهم، وذلك بقسم أكتوبر ثانى.

وأكد مديرية المديرية لـ"اليوم السابع" أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بأرقام 1807 و2808، وجارى عرضهم على النيابة.

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مصر 365

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