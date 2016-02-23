الطيران الليبى يقصف جرافتين تحملان أسلحة وإرهابيين ببنغازى

قصف سلاح الجو الليبى جرافتين كانتا فى طريقهما لمدينة بنغازى قادمتين من غرب البلاد تحملان أسلحة ومقاتلين.

وأكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قوات الجيش الليبى اقتحمت محور الصابرى ببنغازى من أربع جهات، مشيرا لتحقيق قوات الجيش لانتصارات كبيرة منذ انطلاق عملية دم الشهيد للقضاء على الإرهابيين فى بنغازى وتحرير المدينة.

- قائد سلاح الجو الليبى: سنستهدف أى تحركات برية أو بحرية قرب بنغازى