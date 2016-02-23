شكري وعريقات يناقشان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة اقليمياً ودولياً لتحريك عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المسؤول الفلسطيني أطلع وزير الخارجية على نتائج الاتصالات التي قام بها مؤخرًا مع الأطراف الدولية الرئيسية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا، كما استمع الى نتائج الاتصالات التي أجراها سامح شكري مع المسئولين الأمريكيين والأوربيين والتي تستهدف دراسة وتقييم البدائل المطروحة لتحريك عملية السلام ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود والتحركات التي تقوم بها مصر مع الدول العربية الشقيقة، من أجل بلورة موقف عربي مشترك داعم للقضية الفلسطينية، بما في ذلك رؤية عربية لكيفية التفاعل مع المقترحات المطروحة على الساحة الدولية، بما في ذلك مقترح اقامة مؤتمر دولي للسلام وغيرها من المقترحات.