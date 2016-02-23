إخلاء سبيل 29 متهمًا في أحداث «نادي السكة الحديد»

أخلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، سبيل 29 متهماً في قضية اتهامهم بالإشتراك في أحداث العنف التي وقعت في محيط نادي السكة الحديد بمدينة نصر في مايو من العام الماضي.

وفور خروج المتهمين، من داخل غرفة المداولة، حيث جرى نظر تجديد حبسهم تعالىت صيحات التكبير وبدت على وجوههم ووجوه محاميهم السعادة الشديدة.

يذكر أن المتهمين يواجهوا إتهامات من بينها التظاهر دون تصريح، وحيازة متفجرات، والتعدى على رجال الشرطة، والانضمام الى جماعة إرهابية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام.