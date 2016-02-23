أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومجلس الأعمال الأمريكي

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومجلس الأعمال الأمريكي بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومجلس الأعمال الأمريكي

وزير الطيران المدني

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي للتفاهم الاقتصادي والذي بموجبه تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتدى الأمريكي للتنافسية الاقتصادي، والذي من المقرر انعقاده في مصر في 29 مارس القادم وذلك بمشاركة 35شركة من كبريات الشركات الأمريكية بالعالم.

وأضاف النحاس أن هذا البروتوكول يهدف في المقام الأول إلى إتاحة المزيد من فرص الاستثمار الأمريكي في مصر بما يخدم المشاريع والمصالح المشتركة فيما بينهما.

يعد المنتدي الأمريكي للتنافسية الاقتصادية منصة دولية اقتصاديه هامة، لمناقشة البيئات الاستثمارية والاقتصادية، التي سيكون لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية في مصر، مثل الرعاية الصحية، النقل، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الابتكار وريادة الأعمال، وقطاع الخدمات (أي السياحة، الخدمات المالية، العقارات، الاستشارات الفنية)، والتي ستتم مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة