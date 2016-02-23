بروتوكول تعاون بين مصر للطيران ومجلس الأعمال الأمريكي

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي للتفاهم الاقتصادي والذي بموجبه تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمنتدى الأمريكي للتنافسية الاقتصادي، والذي من المقرر انعقاده في مصر في 29 مارس القادم وذلك بمشاركة 35شركة من كبريات الشركات الأمريكية بالعالم.

وأضاف النحاس أن هذا البروتوكول يهدف في المقام الأول إلى إتاحة المزيد من فرص الاستثمار الأمريكي في مصر بما يخدم المشاريع والمصالح المشتركة فيما بينهما.

يعد المنتدي الأمريكي للتنافسية الاقتصادية منصة دولية اقتصاديه هامة، لمناقشة البيئات الاستثمارية والاقتصادية، التي سيكون لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والبشرية في مصر، مثل الرعاية الصحية، النقل، التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الابتكار وريادة الأعمال، وقطاع الخدمات (أي السياحة، الخدمات المالية، العقارات، الاستشارات الفنية)، والتي ستتم مناقشتها بتوسع خلال جلسات المنتدى.