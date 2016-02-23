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الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط

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الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط
قالت صحيفة "بارى ماتش" الفرنسية أمس الاثنين إن ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، قامت مؤخراً ببيع سيارتها الخاصة وهى من طراز "جاجوار أكس تايب"، وأن عملية البيع بدأت بعرضها عبر موقع الإنترنت وشركات لبيع السيارت، وأن عملية البيع كانت بمبلغ قليل للغاية، حيث أنه من المعروف أن ممتلكات المشاهير تتكبد ثمن أكبر من التقليدى، وبالطبع من المفترض أن تكون سيارة الملكة إليزابيث ذات ثمن باهظ.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية ذاتها، الملكة إليزابيث باعت السيارة بـ15 ألف جنيه إسترلينى أى بما يعادل 19 ألف يورو، وهو سعر قليل بالنسبة إلى سيارة امتلكتها شخصية شهيرة مثل الملكة، ويشار إلى أن الرجل الذى قام بشراء السيارة "جاكوار اكس تايب" لم يكن يعلم أن الملكة إليزابيث هى المالكة السابقة للسيارة.

والجدير بالذكر أن السيارة لها محرك بسعة 3 لتر ومقاعد حرارية وأجهزة استشعار للركن ومكان مخصص للكلب حتى لا يشتت انتباهها او يزعجها، كما أن السيارة لم تتعدى الـ12,230 كيلو مترات فقط، على الرغم من استخدامها لنحو 7 اعوام، وهو ما يعنى أن السيارة تعتبر جديدة،وهو ماجذب الشارى لها.

الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط (1)

الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط (2)

الملكة إليزابيث الثانية تبيع سيارتها الخاصة بـ15 ألف جنيه إسترلينى فقط (3)

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مصر 365