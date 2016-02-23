كوبر: لست قلقا من الحضري.. وهذا سبب استبعاد حفني وكهربا

تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن ضم عصام الحضري حارس وادي دجلة المخضرم إلى قائمة معسكر فبراير، استعدادا لمواجهة نيجيريا.

وانضم الحضري صاحب الـ43 عاما إلى قائمة المنتخب، لأول مرة تحت قيادة كوبر.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "لست قلقا من ضم الحضري".

وأوضح "الحضري حارس جيد جدا، وذلك كان واضحا في متابعتنا له خلال مباريات الدوري".

وأكمل "بالتأكيد السن ليس أزمة بالنسبة لي".

حفني وكهربا

وانتقل المدرب الأرجنتيني للحديث عن استبعاد ثنائي الزمالك أيمن حفني ومحمود عبد المنعم "كهربا" من قائمة معسكر فبراير.

كوبر قال: "استبعاد أيمن حفني وكهربا ليس نهائيا بكل تأكيد، ويمتلكان فرصة للعودة إلى قائمة المنتخب في مباراة نيجيريا".

وواصل موضحا "مستوى اللاعبين قل فنيا خلال الفترة الماضية، وبالتالي كنت مجبرا على ضم من هم أفضل منهما".

وأتم "أطالبهما بالعودة إلى المستوى المعهود منهما".