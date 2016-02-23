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محافظ الجيزة : استخدام المبنى القديم لقسم كرداسة لخدمة المواطنين

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محافظ الجيزة : استخدام المبنى القديم لقسم كرداسة لخدمة المواطنين محافظ الجيزة : استخدام المبنى القديم لقسم كرداسة لخدمة المواطنين
تفقد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة ، منذ قليل مشروعات الرصف الجارى بمركز كرداسة والمخصص لها 6 ملايين جنيه ، حيث تم الانتهاء من رصف شارع زغلول بطول 1.4 كم وشارع الوحدة المحلية بطول 800 متر كما يجرى حالياً رصف 5 شوارع ببلاط الإنترلوك بطول 3.5 كم ، وأعمال تغطية مصرف اللبينى بناهيا لمسافة 300 متر ووجه باستمرار التغطية حتى كومبره وكفر حكيم .

كما تفقد محطة رفع مياه لتغذية خط صفط اللبن والذى تم الإنتهاء منه بطول 5 كم وبتكلفة 50 مليون جنيه وعقد المحافظ لقاء مفتوح مع البائعين وأصحاب المحلات التجارية الشارع السياحى بكرداسة ، وتعرف منهم على حركة البيع والشراء ووعدهم بالعمل على تنشيط حركة السياحة وأعمال الدعاية للشارع السياحى ، مؤكدا أنه سيتم إعادة إستخدام المبنى القديم لمركز الشرطة كمبنى خدمى لأهالى كرداسة وتكثيف التواجد الأمنى والمرور اليومى ووعدهم بتكرار الزيارة لكرداسة .

كما زار المحافظ مركز طب الأسرة ، مؤكدا أنه سيتم توفير قافلة طبية لمدة يومين من كافة التخصصات الطبية لإجراء الكشف المجانى على الأهالى بكافة القرى وأختتم المحافظ جولته بعقد لقاء جماهيرى بمقر المدينة حضره أهالى كرداسة للإستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها .
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