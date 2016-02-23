الأهلي يجتمع بإيفونا بعد طلب السفر للجابون

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي جلسة مع الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الفريق، بعد مواجهة المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء في الدوري.

ويأتي اجتماع عبد الحفيظ بإيفونا، بعدما طلب مهاجم الأهلي السفر إلى مسقط رأسه الجابون لزيارة أسرته مستغلا فترة توقف الدوري.

وينتظر عبد الحفيظ رد الجهاز الفني على طلب إيفونا، من أجل إبلاغه للاعب.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق راحة غداً الأربعاء على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته الخميس في إطار الاستعداد لمباراة بتروجيت المقرر لها يوم 2 مارس المقبل.

وينضم لاعبو الأهلي الدوليون لمعسكر منتخب مصر غدا الأربعاء استعدادا للقاء بوركينا فاسو وديا السبت المقبل، حيث يضم المنتخب عشرة لاعبين من الأهلي هم أحمد حجازي ورامي ربيعة وصبري رحيل ومحمد هاني وصالح جمعة وعبد الله السعيد وحسام غالى ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وعمرو جمال.