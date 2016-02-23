حوار في الجول - أمير عبد الحميد.. عن مغامرة الإنتاج وظلم المنتخب والنجاح بسبب ' السوشيال ميديا '

مشوار كبير خاضه حارس الإنتاج الحربي الحالي أمير عبد الحميد مع الكرة المصرية، بداية من الأهلي ومرورا بالعديد من الأندية منها المصري البورسعيدي ووادي دجلة وصولا لفريقه الحالي.

وفي حوار خاص لـFilGoal.com يتحدث أمير عبد الحميد عن العديد من الأمور تخص فريقه الحالي وناديه السابق الأهلي وزملاءه هناك ومنتخب مصر.

وكل ما يلي على لسان الحارس المخضرم..

ماذا اختلف عن البداية؟

"في البداية الكل كان يرى أن الإنتاج الحربي يضم أفضل لاعبين في مصر، هذا وضعنا تحت ضغط عصبي كبير وكان سلاح ذو حدين".

الأمر كان إما أن يعطينا دفعة ونظهر بشكل قوي، أو يضع علينا ضغط ولا نظهر بالشكل المطلوب".

"معظم اللاعبين لم يلعبوا مع بعض من قبل، بالإضافة إلى وجود لاعبين كانوا بعيدين عن الملعب".

"للأسف في البداية لم نظهر بالشكل المطلوب لأننا واجهنا فرق كبيرة.. احتجنا فترة حتى ننسجم وقدرنا مع الوقت نظهر بشكل أفضل ونحقق نتائج إيجابية".

"شوقي غريب خاض التجربة ليثبت أنه مدرب كف، كان بالنسبة له تحدي كبير ومغامرة .. كان دايما يقول لنا إن هو المسئول عن النتائج، والحمد لله قدرنا بعد فترة أن ننسجم ونظهر بشكل جيد".

المنافسة على الدوري؟ أرى أن الموضوع ليس بعيدا، بعيدا عن المركز الاول والثاني، أرى أكثر من فريق ينافس علي المقعدين الثالث والرابع، مثل الداخلية وإنبي ووادي دجلة والانتاج الحربي وبتروجيت والمقاصة والمصري".

تحدي الإنتاج

"انضمامي للإنتاج بالطبع كان مغامرة، كان فريق صاعد حديثا"

"ولكني قبلت التحدي وخاصة مع شوقي غريب.. هو السبب في انضمامي".

أتذكر موقف على السوشيال ميديا.. واحد من الجمهور كتب لي (والله رخصت يا تفاح)، كلامه أضحكني جدا وجعلني أصمم اكثر على النجاح".

"وبالفعل وبعد فترة .. نفس الشخص رجع واعتذر لي وتمنى لي التوفيق".

فريق العواجيز

"هناك فئة من الناس كانت تطلق علينا لقب فريق العواجيز".

"أعتقد بعد الأداء الأخير والنتائج أخرسنا كل هذه الألسنة".

"مازال أمامنا الكثير.. نيتنا وضع الإنتاج فى مكانة جيدة".

محمد زيدان وجدو

زيدان اسم كبير بدون شك.. كان شرف لينا اللعب معاه، في البداية لم يقدر أن ينسجم مع اللعب والنتائج وتحدث مع الإدارة وطلب الرحيل".

زيدان لم يفتعل أي مشاكل في الفريق".

جدو؟ أنا أرى أنه مظلوم جدا ومن حقه أن ينضم للمنتخب، هو ولؤي وائل ومحمد فاروق".

"جدو لاعب كبير ويمكنه أن يبقى في الملاعب لـ4 سنين قادمة".

الانضمام للمنتخب

"أعيش على التحديات، منذ بداياتي وانا أعامل مشواري كتحدي مع نفسي".

استطعت تحقيق مراكز جيدة مع سموحة ووادي دجلة".

"والآن مع الانتاج نظهر بشكل جيد بمساعدة زملائي، أرى أن مستواي لا يقل عن إكرامي أو الحضري أو الشناوي أو محمد عبد المنصف".

"من وجهة نظرهم (في المنتخب) ابعدونا من أجل سننا الكبير .. وأحمد ناجي قال لي إنه يريد صناعة قوام لعام 2018".

"ووقتها قال لي إن سني سيكون كبير ومن الصعب انضمامي للمنتخب، أنا والحضري وعبد المنصف".

"مع العلم أنهم يضموا لاعبين فوق الثلاثين ولاعبين آخرين لا يشاركوا مع أنديتهم

رغم أننا نتألق مع انديتنا.. ويتجاهلونا بداعي السن".

"الآن عادوا وضموا الحضري.. أسألهم لما كسروا القاعدة؟".

"الحضري متألق من فترة كبيرة، لماذا تذكرته مع إصابة إكرامي؟

"اتظلمنا في المنتخب، أنا وعبد المنصف والمهدي سليمان .. على أي أساس تضم المهدي وهو خارج مستواه وتتركه عندما يستعيده؟"

"لا أعلم سبب تجاهل المنتخب لي، وتجاهل أحمد ناجي لي فى تصريحاته".

"عرفت قبل إعلان القائمة بيوم إني مرشح أكون الحارس الثالث، أنا أو الحضري، وفي النهاية أعلنوا عن ضم الحضري".

"من الجائز أن يكون هناك (عناد) أو أمور شخصية لا أفهمها، ولكني أتمنى لهم التوفيق على كل حال".

الأجدر للمنتخب؟ أرى أن عبد المنصف والحضري وأمير عبد الحميد ومحمد الشناوي هم الأجدر الآن في ظل إصابة شريف إكرامي وعدم مشاركة أحمد الشناوي".

مشكلة مع الحضري

"أرى أن انضمام الحضري للمنتخب من حقه مع تألقه".

"الحضري اسم كبير وأنا تعلمت منه الكثير في بداية مشواري حتى أصبح حارس كبير مثله".

"ولكن كل الخلاف كان أنه (مكنش ينفع أنا والحضري نتواجد فى فريق دجلة مع بعض)".

"هو يريد المشاركة، وأنا أيضا".

"فى وقت سابق الحضري رحل عن دجلة، وقتها تحدثوا معي وانضممت لهم لإني سأشارك".

"بعدها رجع الحضري بعد عدم اكتمال انتقاله للزمالك وطلبوا في دجلة أن يعود.. وقتها أنا رفضت وقلت (يا أنا يا هو)، لأنه من غير الممكن أن أجلس أنا أو هو على الدكة.. هذا كان اتفاق من البداية".

"ولكن في النهاية لا يوجد خلاف مع الحضري.. اتصلت به وهنأته بعودته للمنتخب".

"رحيلي عن دجلة بسبب الحضري حقيقي.. بالإضافة لوجود خلافات مع حمادة صدقي".

الأهلي

"النادي الأهلي كبير مع أي أحد، أرى أن من مصلحته أن زيزو يستمر كمدير فني لإني مع الاستقرار، فضلا عن أن زيزو يقدر على التعامل مع اللاعبين وهم يحبوه، ولو أتوا بمدرب أجنبي أرى أن زيزو يكون معه فى الجهاز لأنه قريب من اللاعبين يقدر يتعامل معهم نفسيا .. ووهذا هو الأهم للاعب المصري".

مارتن يول وغالي

"لو تولى يول مسئولية الاهلي سيكون صديق حسام غالي جدا".

"وطبيعي أن أزمة قميص توتنام لن تؤثر عليهم لأن غالي نجم كبير ويضع مصلحة الأهلي قبل أي شيء".

بعيدا عن الكرة، غالي شخص طيب جدا ومحترم".

"ولكن داخل الملعب هو غيور جدا على فريقه وهذا يجبره على فعل أشياء أراها خاطئة لأن شارة الكابتن لها معايير ومقاييس".

تحدثت معه كثيرا وأقول له إنه كابتن اللأهلي، ولابد أن تنتبه لتصرفاتك، لأنه لاعب مزاجي وانفعاله يظهر على أدائه".

"غالي لو (هادي شوية) وقدر أن يتحكم في انفعالاته سيكون أفضل لاعب في الكون، مثله مثل

رونالدو وميسي وكل هؤلاء العظماء".

عماد متعب

"متعب قيمة كبيرة.. لا شك في ذلك".

"ولو في أي مشاكل معه في الأهلي لابد أن يجلس المسئولين معه".

اللاعب بعد أن يصل لسن معين يحتاج التقدير والاحترام أكثر من أي شىء".

أبو تريكة

"قدوة كبيرة وشرف لنا أننا لعبنا معه".

"مؤخرا (زعلت منه شوية) .. لأني كنت أتصل به لاطمئن عليه وكان لا يرد، أنا مقدر مشغولياته ولكننا نحبه ونريد أن نكون بجانبه".

"أرى تريكة كمدرب في المستقبل، هو شخصية محبوبة ويقدر يجمع اللاعبين حوله".

"فضلا عن أنه دخل دورات تدريبية من أجل أن يصبح مدرب بالتأكيد، زين الدين زيدان مثله الأعلى وأتوقع أن يسير على نهجه".

"لا مشاكل بيني وبينه، تقابلنا في عزاء حمادة إمام وتحدثنا بشكل طبيعي".