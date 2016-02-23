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القاسمي: سنرفع نسبة المواطنين من 12 إلى 50 بالمائة وأكثر

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القاسمي: سنرفع نسبة المواطنين من 12 إلى 50 بالمائة وأكثر القاسمي: سنرفع نسبة المواطنين من 12 إلى 50 بالمائة وأكثر

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، عن استراتيجية لرفع نسبة المواطنين في الإمارة من 12 بالمائمة في الوقت الحالي إلى 50 بالمائة واكثر .

وقال سموه : " : هناك خلل في التركيبة السكانية بامارة الشارقة. عدد السكان هو مليون و450 ألفاً، ونسبة المواطنين هي 12%. "

وأضاف : " أُريد رجلاً بألف. هذا أمر يتطلب مني البدء من الأرض التي نقف عليها، وهو ما يأتي من التربية الصحيحة".

واوضح سموه أنه تم تخصيص  200 مليون درهم من الموازنة العامة للإمارة لحل مشاكل الفئات الـ6 الناتجة عن تعداد الشارقة 2015 وستحل بإذن الله خلال سنة.

وقال نحن علينا رسالة ؛ ألا وهي تعمير الأرض. وسنعمل على ذلك ،مشيرا إلى أن هناك ثلاث مهن يريد أن يعيدها، وهي الزراعة والصيد والرعي

 

يتبع....

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