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البرلمان الليبى يفشل فى التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق

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البرلمان الليبى يفشل فى التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق البرلمان الليبى يفشل فى التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق

>عجز البرلمان الليبى المعترف به دوليا الثلاثاء عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الامم المتحدة بعدما فشل فى تحقيق النصاب القانونى للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل والية التصويت عليها.

وقال النائب محمد العبانى لوكالة فرانس برس "لم يتحقق النصاب المطلوب 89 نائبا لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع".

بدوره، اكد النائب على القايدى ان الجلسة "لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب"، مشيرا الى انه "سيتم تاجيلها الى الاسبوع المقبل".

وأوضح القايدى أن هناك خلافات بين النواب، حيث ان مجموعة من الاعضاء ابدت "تحفظات" على اعضاء فى المجلس الرئاسى الليبى، بينما تعارض مجموعة اخرى برنامج الحكومة على خلفية "الكلام عن نوايا الحكومة طلب تدخل أجنبى".

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مصر 365

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