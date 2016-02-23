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السعودية توقف أعضاء فى هيئة الأمر بالمعروف بعد الاعتداء بالضرب على فتاة

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السعودية توقف أعضاء فى هيئة الأمر بالمعروف بعد الاعتداء بالضرب على فتاة السعودية توقف أعضاء فى هيئة الأمر بالمعروف بعد الاعتداء بالضرب على فتاة

>أعلنت وزارة الداخلية توقيف اعضاء فى "هيئة الامر بالمعروف" بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجارى فى الرياض قبل زهاء أسبوعين، فى حادث أثار جدلا واسعا بعد انتشار أشرطة مصورة له.

ونقلت صحيفتا "الشرق الاوسط" و"عكاظ" فى عددهما الثلاثاء عن مصدر مسئول فى الوزارة "إشارة إلى ما تم تداوله فى بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، عن حادثة ملاحقة فتاتين فى الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض، من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهما فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقا لما يقضى به النظام، وإيقاف المتورطين فى قضية الاعتداء عليها، للتحقيق معهم فى ما نسب إليهم من مخالفة نظامية".

واوضحت وسائل الاعلام ان ذلك يأتى بعد ايام من استبدال مسؤول الهيئة فى الرياض، فى خطوة يرجح انها على خلفية القضية نفسها.

وسرت روايات عدة حول اسباب الاعتداء، من دون ان تعلن الهيئة موقفا رسميا. ونقلت وسائل اعلام عن شهود ان افراد الهيئة اتهموا الفتاة بالسرقة، ونسبت وسائل اخرى لمصادر امنية قولها ان الفتاة صعدت الى سيارة شاب لا يمت لها بصلة قرابة، ما دفع عناصر الهيئة لملاحقتهما.

وبحسب الصحف المحلية، افلتت الفتاة من قبضة الهيئة بمساعدة احد العناصر المولجين حراسة المركز التجارى الواقع فى العاصمة السعودية.

واثار الحادث جدلا واسعا بعد انتشار اشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام عنصر من الهيئة بملاحقة الفتاة المرتدية عباءة سوداء بداية، ولاحقا ضربها وسحلها وهى ممدة على الارض.

واظهر احد الاشرطة محاولة بعض المارة ثنى العنصر عن ضرب الفتاة لان ذلك قد "يقتلها"، الا انه رد عليهم "والله انا احرص منها عليها".

واثار الحادث تعليقات واسعة على موقع "تويتر" من خلال وسم "#فتاة_النخيل_مول" الذى ارفق بتعليقات منتقدة للهيئة، وغرد مستخدم قائلا "بصفته من يسحبها هكذا؟ واذا فكرت البنت تشتكى او تدافع عن حقها طبعا رح تطلع هى الغلطانة (المخطئة)"، فى حين قال آخر "ما تعرضت له #فتاة_النخيل_مول لا يقره لا شرع ولا دين".

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مصر 365

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