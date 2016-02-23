الجيش الليبى يسيطر على منطقة "الليثى" بمدينة بنغازى

أكد آمر التحريات بالقوات الخاصة الليبية «الصاعقة»، فضل الحاسى، سيطرة جيش ليبيا على منطقة الليثى بالكامل.

وقال الحاسى، فى تصريح السبت، أن القوات الخاصة والوحدات المساندة لها تمكنوا من السيطرة على منطقة الليثى بعد فرار مقاتلى تنظيم «داعش» فى ساعات الصباح الأولى بعد اقتحام الجيش الليبى المنطقة.

وأوضح الحاسى، أن الجيش استهدف بشكل مباشر غرفة العمليات الرئيسة التابعة للتنظيم وقتل من فيها، وفتح الطريق السريع الرابط بين الليثى القديم والليثى الجديد، مشيرًا إلى أن الجيش غنم الكثير من الأسلحة والذخائر والسيارات، وأيضًا استعادة سيارة القائد الميدانى بالكتيبة «21 صاعقة» الراحل سالم النايلى الشهير بـ"عفاريت".

من ناحية أخرى أعلن المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى، أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة "الصاعقة تمكنت من استرداد مقرى الكتيبتين 319 و36 صاعقة، بعد دحر الجماعات الإرهابية بمحور القتال بمنطقة الليثى والتى تم السيطرة عليها كاملة.

وقال الزوى فى تصريح اليوم أن قوات الجيش حققت نجاحا كبيرا منذ انطلاق عملية "دم الشهيد" يوم السبت الماضى، لافتا أن تم أيضا السيطرة على مصنع المشروبات والبيلاح وحوالى 90 فى المائة من محور القتال "بوعطنى".

وأضاف الزوى، أن الاشتباكات ما زالت جارية بكافة المحاور القتالية ببنغازى، مشيرا إلى أن الخسائر الكبيرة التى تكبدها تنظيم "داعش" من العتاد وعناصره المسلحة.

وأوضح أن العمليات الجارية الآن تسير بنجاح كبير، حسب الخطة الموضوعة من قبل رئاسة الأركان الليبية.