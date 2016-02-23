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إعدام سعودى مدان بخطف امرأة ومحاولة اغتصابها

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إعدام سعودى مدان بخطف امرأة ومحاولة اغتصابها إعدام سعودى مدان بخطف امرأة ومحاولة اغتصابها

>أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إعدام مواطن مدان بخطف امرأة ومحاولها اغتصابها، ما يرفع عدد الاعدامات المنفذة منذ مطلع السنة الجارية فى المملكة الى 64.

وجاء فى بيان للوزارة نشرته وكالة الانباء الرسمية "أقدم مفرح بن ناصر بن أحمد خميس، سعودى الجنسية، على شرب المسكر وخطف امرأة وطفلها الرضيع مستغلاً قيامه بإيصالها للمدرسة التى تعمل بها، والاعتداء عليها بالضرب، وتكبيل يديها، ووضع شريط لاصق على فمها، والتوجه بها لمكان بعيد عن الأنظار، ومحاولة فعل الفاحشة بها، وقيامه بأخذ مالها وجهاز هاتفها النقال، وتركها وطفلها بموقع الجريمة معرضاً حياتها للخطر".

واضافت ان السلطات وجهت لخميس بعد توقيفه اتهاما بارتكاب الجريمة، واصدرت المحكمة العامة بحقه حكما بالاعدام، صادقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر امر ملكى بتنفيذه.

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مصر 365

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