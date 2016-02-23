الخارجية الأمريكية تدين هجمات داعش الإرهابية على دمشق وحمص

أدان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الإرهابية التى تبناها تنظيم داعش الإرهابى فى دمشق وحمص فى سوريا، ووصفها بـ"الوحشية".

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتدوين القصير، تتضمن بيان مارك تونر وجاء فيها "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية فى دمشق و حمص والتى قامت داعش بتبنيها، سوريا"، " نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا الذى قام الارهاب باستهدافهم فى كل انحاء العالم من دمشق و بغداد إلى باريس وبروكسل وأنقرة".

وأكد مارك تونر أن تدمير هذه المنظمة الإرهابية سوف يستغرق جهداً موحداً وعالمياً، مضيفاً " التحالف الدولى ملتزم بمساعدة المعارضة السورية المعتدلة والقوات العراقية لتدمير داعش، حيث إننا نهاجم شبكاتهم المالية ومقاتليهم ودعايتهم"، مستطرداً "نحن ملتزمون بعملية انتقال سياسى وفقاً لقرار ٢٢٥٤ وندعو جميع اطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية التى سببت وجود الجماعات الإرهابية".



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