أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية تدين هجمات داعش الإرهابية على دمشق وحمص

Google+ Print
الخارجية الأمريكية تدين هجمات داعش الإرهابية على دمشق وحمص الخارجية الأمريكية تدين هجمات داعش الإرهابية على دمشق وحمص
أدان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات الإرهابية التى تبناها تنظيم داعش الإرهابى فى دمشق وحمص فى سوريا، ووصفها بـ"الوحشية".

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتدوين القصير، تتضمن بيان مارك تونر وجاء فيها "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية الوحشية فى دمشق و حمص والتى قامت داعش بتبنيها، سوريا"، " نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا الذى قام الارهاب باستهدافهم فى كل انحاء العالم من دمشق و بغداد إلى باريس وبروكسل وأنقرة".

وأكد مارك تونر أن تدمير هذه المنظمة الإرهابية سوف يستغرق جهداً موحداً وعالمياً، مضيفاً " التحالف الدولى ملتزم بمساعدة المعارضة السورية المعتدلة والقوات العراقية لتدمير داعش، حيث إننا نهاجم شبكاتهم المالية ومقاتليهم ودعايتهم"، مستطرداً "نحن ملتزمون بعملية انتقال سياسى وفقاً لقرار ٢٢٥٤ وندعو جميع اطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية التى سببت وجود الجماعات الإرهابية".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365