تقرير هولندي: على نادي ' هاج ' ألا يقلق من رحيل مارتن يول إلى الأهلي

سلطت صحيفة إيه دي الهولندية الضوء على اقتراب مارتن يول من قيادة الأهلي على الرغم من إشرافه على كرة القدم في النادي المحلي "أدو دين هاج".

وقالت الصحيفة إن على الأخير ألا يقلق من رحيل المدرب الهولندي لقيادة الأهلي، فلوائح الفيفا لا تعارض شغله للمنصبين.

وذكرت الصحيفة أن يول سيكون بإمكانه إجراء اجتماعاته بمجلس إدارة النادي الهولندي عبر الإنترنت، فعمله في مصر لن يمنعه من استمراره مع نادي هاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن يول أصبح قاب قوسين أو أدنى من قيادة الأهلي، فهو حاليا في مفاوضات مع رئيس الأخير محمود طاهر من أجل خلافة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن طاهر سافر بالفعل إلى لندن للاجتماع بيول الذي وافق مبدئيا على قيادة الأهلي. (طالع من هنا)

وعرجت الصحيفة على مسيرة يول التدريبية التي توقفت عام 2013 مع فولام الإنجليزي قبل أن يعود لمسقط رأسه مدينة لاهاي (هاج بالهولندية) في أغسطس الماضي ليعمل مستشارا بالنادي الذي لعب له أطول فترة في مسيرته بالملاعب، أدو دين هاج.

ويحتل هاج المركز الـ11 حاليا في الدوري الهولندي الذي توج به من قبل عامي 1942 و1943.