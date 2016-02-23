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برشلونة: نخشى الفرق الإنجليزية أكثر من ريال مدريد

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برشلونة: نخشى الفرق الإنجليزية أكثر من ريال مدريد برشلونة: نخشى الفرق الإنجليزية أكثر من ريال مدريد

أعرب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عن قلقه إزاء القوة الشرائية التي ستمتلكها أندية الدوري الإنجليزي مستقبلا، موضحا أن تلك الفرق ستشكل تهديدا أكبر على ناديه من ريال مدريد.

وستتقاسم أندية الدوري الإنجليزي بدء من الموسم المقبل مبلغ 5.136 بليون جنيه إسترليني مقابل حقوق البث، فحتى أندية القاع سيحصل كل منها على مبلغ يقدر بـ99 مليون جنيه إسترليني.

وصرح بارتوميو لشبكة "بي بي سي" قائلا: "أندية الدوري الإنجليزي ستكون في وضع مالي قوي جدا بدء من الآن، ونحن قلقون للغاية".

وأَضاف "الدوري الإنجليزي هو أفضل بطولة من حيث اهتمام الجماهير والتنظيم وبالطبع العوائد، أرى أن هذا الدوري هو منافسنا الحقيقي في كرة القدم وليس ريال مدريد".

واستدرك رئيس البلاوجرانا "الدوري الإنجليزي يهتم بالأندية بطريقة جيدة ويساعدهم، وبالتالي تصبح المنافسة علي اللقب متساوية".

وعن ليستر سيتي قال:"المنافسة صعبة لأن الميزانية ضعيفة مقارنة بخصومهم. منذ عامين فاز أتليتكو مدريد بالدوري ضدنا في آخر مباراة بالموسم، وهذا أضفى اهتماما إضافيا بالمنافسة في الدوري".

وتابع جوسيب "لكن الأمر مختلف في الدوري الإنجليزي حاليا، فهو منافس كبير للإسباني لأنه يحظى باهتمام المشجعين حول العالم".

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