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برشلونة: بوسكيتس إلى سيتي؟ الأمر لا يقلقنا لأنه طبيعي

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برشلونة: بوسكيتس إلى سيتي؟ الأمر لا يقلقنا لأنه طبيعي برشلونة: بوسكيتس إلى سيتي؟ الأمر لا يقلقنا لأنه طبيعي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أنه ليس قلقا من رحيل لاعبيه، ووصف اهتمام مانشستر سيتي بضم سيرخيو بوسكيتس بالأمر الطبيعي.

وكان متوسط الميدان الدولي الإسباني قد أوضح في وقت ساب أن هناك شخصان في العالم قادران على جعله يرحل عن برشلونة هما زوجته وجوسيب جوارديولا.

وصرح بارتوميو لشبكة بي بي سي قائلا:"لدينا عدة مواهب مثل ليونيل ميسي، أندريس إنييستا وبوسكيتس. هم مع النادي كل هذا الوقت لأنهم يعلمون أنه يقدم لهم شيئا ما خاصا ومهما للغاية".

وتابع "أنا لست قلقا من رحيل بوسكيتس إلى مانشستر سيتي، لا أريد التحدث عن أي ناد آخر، لكن من الطبيعي أن يكون هناك محاولات لضم لاعبينا، برشلونة أيضا يفعل هذا".

واستدرك رئيس البلاوجرانا "الأهم بالنسبة لي ألا أجد أحدا من اللاعبين يقول لي: إني راحل".

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق أن جوسيب جوارديولا - مدرب برشلونة السابق - سيقوده بدء من الموسم المقبل خلفا لمانويل بلليجريني.

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