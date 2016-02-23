القوات المسلحة: تنفيذ 3أنفاق سيارات أسفل قناة السويس وميناء بحرى عالمي

أعلنت القوات المسلحة تنفيذ (3) أنفاق للسيارات والسكة الحديد أسفل قناة السويس وميناء بحرى عالمي، ومناطق صناعية ولوجستية، واستزراع سمكى فى مشروع شرق بورسعيد.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها إنه تم البدء فى إنشاء (10كيلومترات) أرصفة بمشاركة (10) شركات مصرية وطنية.

وأكدت القوات المسلحة أن المشروع سيقضى على المشاكل المرورية وتكدس طوابير حركة السيارات المنتظرة على المعديات.

ونظمت القوات المسلحة زيارة لطلاب الجامعات إلى مشروعات تنمية محور قناةالسويس التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات الوطنية ، شملت مجموعة أنفاق جنوب بورسعيد والإسماعيلية وميناء شرق بورسعيد ومناطق الإستزراع السمكي.

وأكد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية خلال الزيارة أن مشروع الأنفاق أسفل قناة السويس يمثل جزء رئيسى من مكونات مشروع تنمية محور قناة السويس ، موضحًا أن الهدف من المشروع ليس قاصرًا على تطوير القناة كمجرى ملاحى فقط ولكن يستهدف تنمية المناطق المحيطة للمجرى الملاحى لقناة السويس .

وقال الوزير خلال الجولة على أرض المشروع للوقوف على آخر المستجدات إن عملية التطوير بدأت بالفعل على أرض الواقع والعمل يجرى على قدم وساق بسواعد رجال هيئة قناة السويس بالتعاون مع رجال وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس بدءًا من منطقة بورسعيد ومنطقة القنطرة ومنطقة الإسماعلية ثم منطقة السويس وخليج السويس بما فى هذه المناطق من إنشاء موانئ ومناطق صناعية ولوجستية وطرق ومناطق استزراع سمكي.

التقى بعدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة الأزهر وآخرين فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بتوعية جيل الشباب بالمشاريع العملاقة التى تقوم بها الدولة فى إطار عملية التنمية الشاملة، حيث استعرض الوزير للطلاب مكونات المشروع وأهدافه وحجم الإنجاز والجهد المبذول فى تنفيذه مؤكدًا على حرص القوات المسلحة والشركات المتعاونة معها على تنفيذ المشروع بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن فى كل المراحل.