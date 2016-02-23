خرافات عن وقت الجماع ونوع الجنين

يرتبط الجماع بالحمل عند البعض من الأزواج والزوجات، ولا يرتبط بالمتعة والبحث عن الإشباع الروحي والتعبير عن المشاعر، ولذلك فإن الخرافات والمعتقدات قد كثرت حول تخير وقت الجماع، وتحكمه بنوع الجنين في حال حدوث الحمل.

" سيدتي وطفلك" جمعت بعض هذه الخرافات، التي لازالت منتشرة رغم أن العلم الحديث قد أثبت بطلانها.



• تعتقد بعض الخرافات أن الجماع في النهار يأتي بمولودة أنثى جميلة وبيضاء وصبوحة الوجه.

• يفضل البعض الجماع في الليل؛ للحصول على مولود ذكر.

• يعتقد البعض أن الجماع بعد الاستيقاظ من النوم أي في الفجر يعني إنجاب مولود ذكر قوي و"زلمة من يومه"؛ لأن الزوج يكون بكامل عافيته.



• يعتقد البعض على العكس أن الجماع قبل النوم يؤدي لإنجاب أنثى؛ لأن الزوجين يكونان منهكين من العمل طول النهار.

• ارتبط عند القدماء الجماع مع انطلاق أذان الفجر والتكبير؛ للحصول على مولود ذكر.



بالنسبة لشهور السنة اعتقد البعض أن هناك شهوراً تنجب فيها المرأة الذكور، وشهوراً تنجب فيها البنات كالآتي: أشهر الحمل بأنثى: شباط، نيسان، حزيران، آب ، تشرين الأول، كانون الأول.



أما أشهر الحمل بذكر فهي: آذار، أيار، تموز، أيلول، تشرين الثاني، كانون الثاني.



• بالنسبة للأيام فالمعتقد أن ليلة الخميس والاثنين هي ليالي إنجاب البنات إذا حدث فيها الجماع.

• يؤكد البعض أن السنة المفردة هي لإنجاب البنات، أما السنة الزوجية مثل "2106" فإذا حدث الحمل خلالها فهي لإنجاب الذكور، اعتقاداً منهم بأن الذكر له ضعف حظ الأنثى، فدائماً يأتي مع الأعداد المزدوجة.

• يعتقد البعض أن الجماع مرة واحدة في الليلة الواحدة يأتي بأنثى، وأن الجماع مرتين يأتي بمولود ذكر.



• يعتقد البعض أن الجماع قبل موعد الدورة الشهرية بيوم يأتي بمولود ذكر حسبما ذهب كثيرون للتفكير بأن الفرصة لازالت سانحة لحدوث الحمل، وهذا ما نفاه العلم الحديث.