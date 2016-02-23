أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

شروط اختيار ملابس الأطفال بعمر السنة

Google+ Print

الثلاثاء 23-02-2016 14:25

في هذه المرحلة تزداد حركة الطفل، وهنا عليك الأخذ بعين الاعتبار توفير الراحة التامة له في اختيار الملابس والأحذية.

الملابس
- لا تهتمي بشراء بالماركات، ولا الألعاب الكثيرة الألعاب. فلا تكون ضيقة ولا فضفاضة
فالطفل بعمر السنة يمشي قليلاً ويحبو ويزحف أحياناً.
- اشتري بناطيل طويلة وبلوزات ذات أكمام (حسب الفصل) للخروج؛ لأن الطفل سوف يسقط كثيراً، وتشكل الملابس عنصر حماية.
- تجنبي الملابس ذات الجيوب الكثيرة؛ لأنها تزيد من حجمه الصغير، ويفضل استخدام الحمالات.
- تجنبي إكسسوارات الملابس سواء للبنات أو الأولاد، فهي قد تؤذيهم أو تعكر مزاجهم، ويمكنك اختيار الإكسسوارات الثابتة كربطات العنق للأولاد والسلسال للبنات. وتفادي الملابس ذات الخرز أو الأزرار، التي يمكن أن يلتقطها الطفل بفمه أو يديه وتعرضه للأذى.


الأحذية
عمر السنة هو بداية تعلمه للمشي والركض، فالتزمي بالآتي:
- أن لا يكون الحذاء أصغر أو أكبر ولو بقليل.
- اختاري الأحذية التي تكون ذات منطقة داعمة لباطن القدم.
- اختاري الطويلة قليلاً؛ حتى تدعم الساق وتساعد على المشي.
- يجب أن يكون الحذاء ذا أشرطة للغلق على قدم الطفل؛ حتى يدعمها من الأعلى.
- وزن الحذاء مهم لتعليم الطفل نقل قدمه وتعلم التوازن.

الألعاب
- ألعاب تدعم التوافق البصري مع حركة اليدين: كألعاب الأصوات والموسيقى، فهي تعلم الطفل تركيز عينيه مع يده، وينتج عن ذلك صوت أو حركة.
- ألعاب تعزز النمو وحركة البدن وتساعد على المشي: كالدراجات وعربات الدفع، والألعاب التي يلهو بها عند الزحف أو المشي حولها، فهي تعزز قدراته البدنية والحركة.
- الألوان وألعاب الماء: استخدام الألوان المخصصة للأطفال للهو بها والرسم بها حتى لو على جسمهم؛ ليتعرفوا على أعضائهم، وكذلك الألعاب المائية التي تطور الإدراك.
- المكعبات وألعاب التركيب البسيطة: تساهم هذه الألعاب في تعزيز التركيز ودقه حركة اليدين.

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected]  لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي