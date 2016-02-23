شروط اختيار ملابس الأطفال بعمر السنة

في هذه المرحلة تزداد حركة الطفل، وهنا عليك الأخذ بعين الاعتبار توفير الراحة التامة له في اختيار الملابس والأحذية.

الملابس

- لا تهتمي بشراء بالماركات، ولا الألعاب الكثيرة الألعاب. فلا تكون ضيقة ولا فضفاضة

فالطفل بعمر السنة يمشي قليلاً ويحبو ويزحف أحياناً.

- اشتري بناطيل طويلة وبلوزات ذات أكمام (حسب الفصل) للخروج؛ لأن الطفل سوف يسقط كثيراً، وتشكل الملابس عنصر حماية.

- تجنبي الملابس ذات الجيوب الكثيرة؛ لأنها تزيد من حجمه الصغير، ويفضل استخدام الحمالات.

- تجنبي إكسسوارات الملابس سواء للبنات أو الأولاد، فهي قد تؤذيهم أو تعكر مزاجهم، ويمكنك اختيار الإكسسوارات الثابتة كربطات العنق للأولاد والسلسال للبنات. وتفادي الملابس ذات الخرز أو الأزرار، التي يمكن أن يلتقطها الطفل بفمه أو يديه وتعرضه للأذى.



الأحذية

عمر السنة هو بداية تعلمه للمشي والركض، فالتزمي بالآتي:

- أن لا يكون الحذاء أصغر أو أكبر ولو بقليل.

- اختاري الأحذية التي تكون ذات منطقة داعمة لباطن القدم.

- اختاري الطويلة قليلاً؛ حتى تدعم الساق وتساعد على المشي.

- يجب أن يكون الحذاء ذا أشرطة للغلق على قدم الطفل؛ حتى يدعمها من الأعلى.

- وزن الحذاء مهم لتعليم الطفل نقل قدمه وتعلم التوازن.

الألعاب

- ألعاب تدعم التوافق البصري مع حركة اليدين: كألعاب الأصوات والموسيقى، فهي تعلم الطفل تركيز عينيه مع يده، وينتج عن ذلك صوت أو حركة.

- ألعاب تعزز النمو وحركة البدن وتساعد على المشي: كالدراجات وعربات الدفع، والألعاب التي يلهو بها عند الزحف أو المشي حولها، فهي تعزز قدراته البدنية والحركة.

- الألوان وألعاب الماء: استخدام الألوان المخصصة للأطفال للهو بها والرسم بها حتى لو على جسمهم؛ ليتعرفوا على أعضائهم، وكذلك الألعاب المائية التي تطور الإدراك.

- المكعبات وألعاب التركيب البسيطة: تساهم هذه الألعاب في تعزيز التركيز ودقه حركة اليدين.

تجدين تفاصيل أكثر في العدد 36 من سيدتي وطفلك في الأسواق.

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