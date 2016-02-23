شكل مولودك يحدده برجه

خلال فترة الحمل تكون الأم متشوقة لمعرفة ملامح وليدها، وتتخيلها وترسمها على وجه أجمل الأطفال الذين تلتقيهم، وتتمنى وترغب أن تكون بملامحه على النحو الذي تريده، وتظل في حالة من الفضول؛ حتى يحين موعد الولادة ويأتي الوليد إلى الحياة، وترى المفاجأة المنتظرة التي قد تكون حسب ما تخيلت وتوقعت أو عكس ذلك.

«سيدتي وطفلك» التقت بالخبير الفلكي جورج زمو، والذي أشار إلى أن هناك عدة صفات يتميز بها مواليد كل برج، عندما يصبحون أطفالاً، فإذا كانت الحامل تعرف موعد ولادتها المحتمل، فسوف يكون باستطاعتها أن تعرف البرج الشمسي لمولودها، وعليه ستتوقع ملامحه الصغيرة اللطيفة كالتالي:

• مولود برج الحوت: يمتاز بعينين ضيقتين وهو قصير القامة، وشفتاه رقيقتان بشكل ملحوظ.

• مواليد برج الدلو: شعره أسود وطويل القامة، ووجهه دقيق متناسق الملامح.

• مواليد برج الجدي: شعره أملس جميل، كبير القدمين، وملامحه شرقية بحتة، وهو إما نحيل قصير القامة أو ممتلئ وقصير، ويظهر الطول والقصر منذ الولادة.

• برج القوس: يكون رأسه ضخماً وعيناه لامعتين وطويل القامة أيضاً.

• مواليد برج العقرب: بارز الأنف بكفين مفتوحتين عن المشي، وله أكتاف عريضة حتى وهو صغير السن، وشعره ثابت اللون لا يتغير مع تقدم عمره.

• مواليد برج الميزان: يكون في وجهه غمازة وشعره مموج، وبشرته فاتحة، وله شفتان قرمزيتا اللون أو كرزية.

• مواليد برج العذراء: جميل الوجه بشكل لافت، ووجهه متناسق بشكل لافت وعيناه لامعتان أيضاً ومتوسط الطول.

• مواليد برج الأسد: ذقنه بارز ووجهه واسع وجبهته عالية، وله كتفان سيكونان عريضين مستقبلاً.

• مواليد برج السرطان: وجهه مستدير وفمه كبير، وعظام وجهه بارزة وجبينه يبدو أنه غاضب، ولكنه سيكون من النوع المفكر الذكي.

• مواليد برج الجوزاء: أنفه مستقيم، وملامح وتقاطيع وجهه صغيرة، وشفتاه رقيقتان، وجبهته بارزة في جمال ملحوظ.

• مواليد برج الثور: يكون عنقه غليظاً بصورة لافتة وأذناه صغيرتان، والبنت تكون عيناها واسعتين بصورة ملحوظة، أما الولد فيكون مبتسماً على الدوام.

• مواليد برج الحمل: أنفه دقيق ومتسق، ووجهه بيضاوي، وجبهته بارزة، وهو يتسم بالنحافة مدى حياته.