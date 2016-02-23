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الطفل الخجول .. كيف تعالجانه؟

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الطفل الخجول .. كيف تعالجانه؟ الطفل الخجول .. كيف تعالجانه؟

الثلاثاء 23-02-2016 19:59

ملايين الأهل أحسوا ويحسون بالإحراج حين يجدون طفلهم يرفض رد التحية على الجارة التي تسأله عن صحته، أو حين يتجمد إن طرح عليه أحدهم سؤالاً.
الدكتورة فؤادة هدية أستاذة طب نفس الأطفال بجامعة عين شمس مجموعة من النصائح للوالدين لحل مشكلة خجل طفلهما.

* لا تكثرا في ما تتوقعانه من طفلكما؛، فإذا لم يكن راغباً -مثلاً- في الذهاب إلى عيد ميلاد صديق فلا داعي لإجباره؛ حتى لا يزيد من خوفه.
* تقبلا خجله؛ فبعض الأطفال منفتحون على الناس، وبعضهم الآخر حذرون، وفئة ثالثة تتراوح بين الأولى والثانية.. فلا تجعلوه يفهم أنه يعاني من مشكلة ما.
* لا تبخلا عليه بكلمة مديح عندما يعلق بكلام ما على حديث.
* دعوه يراكما تتفاعلون مع الناس في مواقف اجتماعية.
* لا تشعراه أن اللوم بانتظاره إذا إخطأ.
* أجيبا عن الأسئلة التي لا يعرف بماذا يجيب عليها.
* شاركاه الحديث، مثلاً: ما رأيك بإعداد بيتزا للعشاء الليلة؟ أخبر عمتك عما شاهدته أمس في حديقة الأسماك.
* لا تذلاه فهذا يفقده الثقة في المواقف الاجتماعية.
* لا تتوسلا إليه حتى يجيب عن أسئلة الناس، حتى لا يصر على رفض الإجابة.
* لا تعتذرا للأهل والأصدقاء عبر القول بأن طفلكما خجول؛ حتى لا يتحول الموضوع إلى أمر أشبه بنبوءة تتحقق.

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سيدتي