نقابة الصحفيين تعلق قرار مقاطعة تغطية أخبار البرلمان

أعلنت نقابة الصحفيين تعليق قرار مقاطعة تغطية اخبار مجلس النواب بناءً على ما جرى منذ أمس واليوم، لحين عقد اجتماع يجمع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير مع رئيس البرلمان فى موعد يحدد لاحقًا.

وأكدت النقابة على لسان نقيبها يحى قلاش، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تمسكها برفض المساس بكرامة أى صحفى أو المساس بدوره الذى كفله الدستور والقانون فى العمل بحرية لنقل الحقائق باعتباره مندوبا للرأى العام، وستظل النقابة تتمسك بهذا الحق.

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