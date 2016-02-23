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نقابة الصحفيين تعلق قرار مقاطعة تغطية أخبار البرلمان

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نقابة الصحفيين تعلق قرار مقاطعة تغطية أخبار البرلمان نقابة الصحفيين تعلق قرار مقاطعة تغطية أخبار البرلمان
أعلنت نقابة الصحفيين تعليق قرار مقاطعة تغطية اخبار مجلس النواب بناءً على ما جرى منذ أمس واليوم، لحين عقد اجتماع يجمع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء التحرير مع رئيس البرلمان فى موعد يحدد لاحقًا.

وأكدت النقابة على لسان نقيبها يحى قلاش، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تمسكها برفض المساس بكرامة أى صحفى أو المساس بدوره الذى كفله الدستور والقانون فى العمل بحرية لنقل الحقائق باعتباره مندوبا للرأى العام، وستظل النقابة تتمسك بهذا الحق.


>- تفاصيل جلسة الصلح بين رئيس البرلمان والصحفيين.. على عبد العال يعتذر عن اعتداءات النواب.. ويؤكد للمحررين البرلمانيين: "يعز عليا تزعلوا.. وما حدث صفحة وطويت.. ومن حقكم ممارسة عملكم بكل حرية"

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