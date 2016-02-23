أمين عام النواب: الحكومة لم تخطر البرلمان حتى الآن بموعد القاء بيانها

قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم تخطر المجلس حتى الآن بموعد إلقاء بيانها على النواب.

وأوضح سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المجلس ينتظر اخطاره بالموعد المحدد، مشيرا إلى أن هذا الموعد يضعه رئيس الحكومة ومن الممكن أن تجرى مناقشات بينه وبين رئيس البرلمان حول مدى ملائمته للمجلس، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أيضا.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه بمجرد إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان سيتم إصدار قرار من رئيس المجلس بإحالة بيان الحكومة إلى اللجان المختصة لوضع تقريرها حول فى غضون شهر، وعلى أساسها سيصدر المجلس قراراً حول منح الحكومة الثقة أو رفض بيانها.

وعن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة تصريحات المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى لمحاسبات، قال سعد إن المجلس لم يتخذ خطوات بعد فى تشكيلها حتى الآن.

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