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أهالى "ميت العز" بالشرقية يطالبون برفع القمامة من الترعة لرى أراضيهم

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أهالى "ميت العز" بالشرقية يطالبون برفع القمامة من الترعة لرى أراضيهم أهالى "ميت العز" بالشرقية يطالبون برفع القمامة من الترعة لرى أراضيهم
طالب أهالى قرية ميت العز التابعة للوحدة المحلية بالداميين مركز فاقوس بالشرقية، الوحدة المحلية بالقرية برفع القمامة التى تغطى خليج المياه المغذى للأراضى الزراعية بالقرية، مما يهدد المحاصيل الزراعية بالتلف بسبب عدم توافر المياه الكافية، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض.

واتهم أحد أهالى قرية ميت العز، العاملين بالوحدة المحلية بالتسبب فى هذا الإهمال، وقال إن جرار الوحدة المحلية يقوم بالتخلص من القمامة المجمعة بإلقائها فى الخليج، وتسبب ذلك فى حجز المياه عن الأراضى نتيجة القمامة المتراكمة، مطالبا الجهاز التنفيذى بضرورة تطهير الخليج.

وفى سياق ذاته طالب بضرورة استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية كفر العدوى، حيث يقوم معظم أهالى القرية المقيمون مباشرة على الترعة المغطاة بالتخلص من مياه الصرف الصحى مباشرة بها.

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مصر 365