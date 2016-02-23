سكرتير عام محافظة المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بسرعة حلها

عقد مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء اللقاء الاسبوعى لبحث شكاوي وطلبات المواطنين، واستمع إلى عدد من مشاكلهم والتى تنوعت ما بين طلبات لرؤساء الاحياء والمدن و طلبات موجهه للتربية والتعليم والشئون القانونية والقوى العاملة والتنمية الادارية وغيرها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن سكرتير عام المحافظة، أحال شكوى مواطنه للتفتيش المالي والإدارى يتضرر فيها من المسئولين بالتربية والتعليم، وطلب مواطن آخر يتضرر من جاره أحيل الي مدير عام التعاون الزراعي للفحص ، وطلبان ترخيص كشك احيلا الي رئيس مركز ومدينة الباجور ورئيس حى غرب، بالإضافة الي طلبين لتمكينهما من استلام شقة احيلا الي مدير ادارة التسكين.

كما أحال سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة مثل مديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم ومدير عام التخطيط العمرانى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعى.