بالصور.. محافظ الغربية يطالب رئيس حى ثان بتطهير كورنيش القاصد

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته لرئيس حى ثان طنطا بسرعة رفع مخلفات ناتج التطهير الموجود على جانبى الكورنيش بمنطقة السلخانة، ونايف عماد؛ للحفاظ على الشكل الجمالى للمنطقة ونظافة المكان.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الغربية بشوارع مدينة طنطا للاطمئنان على نظافة الشوارع والتأكد من رفع القمامة فى الصباح الباكر ونقلها الى أماكن التجمع أولا بأول.

وتفقد المحافظ منطقة سيجر وطريق الملاحة من مرور سالم والطريق السريع من أمام سوق الجملة بحى أول طنطا، وطريق الكورنيش بأكمله من منطقة قحافه وحتى منطقة نايف عماد وخلف شركة الزيوت والصابون.

وتلاحظ وجود تجمعات للأتربة والمخلفات، فأصدر المحافظ توجيهاته للواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد ورئيس حى ثان طنطا بالاجتماع بأصحاب الأرض الموجودة خلف شركة الزيوت والصابون وبحث المشاكل التى تعوق تقسيم هذه الأرض، تمهيدا لإدخال المرافق بهذه المنطقة واستخراج رخص بناء لأصحاب الأرض للتخلص من تجمعات الأتربة والحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة.

وفى نهاية الجولة تفقد المحافظ المنطقة الخاصة بفحص السيارات واستخراج رخص القيادة بالمرشحة حيث التقى بالمواطنين واستمع لمشاكلهم وأصدر تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بالشوارع، وذلك حفاظا على النظافة العامة والمظهر الجمالى للمكان.

كما وجه المحافظ العاملين بالفحص بحسن معاملة المواطنين، والسرعة فى إنهاء جميع الإجراءات من فحص وتجديد.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حى ثان طنطا.



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