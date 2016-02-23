بان كي مون يعلن اتفاق رئيس بوروندي والمعارضة على حوار لإنهاء الأزمة الحالية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء أن الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، والمعارضة اتفقا على الانخراط فيما وصفه ب “حوار شامل” لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 10 أشهر في البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قول بان كي مون “إن نكورونزيزا وافق أيضا على الإفراج عن 2000 سجين”.

والتقى ممثلون عن الحكومة البوروندية مع قيادات في المعارضة للمرة الأولى منذ بدء أعمال العنف في البلاد قبل عام، وذلك بحضور بان كي مون الذي يزور البلاد حاليا.

يشار إلى مقُتِل آلاف الأشخاص في أعمال عنف سياسي اندلعت بعد قرار نكورونزيزا بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.

أ ش أ