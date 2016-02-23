متهم فى "التخابر مع قطر" يدخل فى حالة إغماء.. والأمن يستدعى الإسعاف

أصيب المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت" بحالة إغماء وفقدان وعى أثناء وجوده داخل القفص، وذلك قبل بدء قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى" و10أخرين بتسريب وثائق خاصة بالأمن القومى.

ونادى المتهمون من داخل القفص على رجال الأمن، الذين طلبوا الإسعاف، و تم نقله خارج قفص الاتهام.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.