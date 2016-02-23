أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

متهم فى "التخابر مع قطر" يدخل فى حالة إغماء.. والأمن يستدعى الإسعاف

Google+ Print
متهم فى "التخابر مع قطر" يدخل فى حالة إغماء.. والأمن يستدعى الإسعاف متهم فى "التخابر مع قطر" يدخل فى حالة إغماء.. والأمن يستدعى الإسعاف
أصيب المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت" بحالة إغماء وفقدان وعى أثناء وجوده داخل القفص، وذلك قبل بدء قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسى" و10أخرين بتسريب وثائق خاصة بالأمن القومى.

ونادى المتهمون من داخل القفص على رجال الأمن، الذين طلبوا الإسعاف، و تم نقله خارج قفص الاتهام.

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365