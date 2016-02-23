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إحالة 3 إخوان لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على العنف بسوهاج

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إحالة 3 إخوان لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على العنف بسوهاج إحالة 3 إخوان لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على العنف بسوهاج
أمر المستشار هانى كمال الجوهرى، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 من عناصر الإخوان، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بالتحريض على العنف .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.
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