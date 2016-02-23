العثور على جثة طفلة عارية فى الإسكندرية.. والكاميرات تثبت تورط سائق توكتوك

عثر أهالى منطقة الهانوفيل، اليوم، الثلاثاء، على جثة طفلة صغيرة فى ربيعها الرابع، عارية، بشارع مكة بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، وعليها آثار اعتداء جنسى وضرب.

وشهدت التحريات الأولى لمباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، تصادف قيام كهربائى سيارات بتركيب كاميرا مراقبة على باب محله، وتم عرض محتواها، وتبين قيام "توكتوك" بإلقاء الفتاة وفر هارباً.

وتواصل مباحث قسم شرطة الدخيلة، تحرياتها لضبط المتهم بعد الاشتباه فى أكثر من شخص.

وبدأت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوار، التحقيقات فى الواقعة، حيث تم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وعرض الطفلة على الطب الشرعى، وسرعة تحريات المباحث حولها لبيان هويتها وأهليتها، والاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ الكاميرات.

فيما سادت حالة من القلق على صفحات التواصل الاجتماعى مطالبين بضرورة تقنين عربات التوكتوك التى يقودها متعاطو المواد المخدرة والمتسببين فى الكثير من الحوادث.