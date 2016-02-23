أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة طفلة عارية فى الإسكندرية.. والكاميرات تثبت تورط سائق توكتوك

Google+ Print
العثور على جثة طفلة عارية فى الإسكندرية.. والكاميرات تثبت تورط سائق توكتوك العثور على جثة طفلة عارية فى الإسكندرية.. والكاميرات تثبت تورط سائق توكتوك
عثر أهالى منطقة الهانوفيل، اليوم، الثلاثاء، على جثة طفلة صغيرة فى ربيعها الرابع، عارية، بشارع مكة بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، وعليها آثار اعتداء جنسى وضرب.

وشهدت التحريات الأولى لمباحث الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، تصادف قيام كهربائى سيارات بتركيب كاميرا مراقبة على باب محله، وتم عرض محتواها، وتبين قيام "توكتوك" بإلقاء الفتاة وفر هارباً.

وتواصل مباحث قسم شرطة الدخيلة، تحرياتها لضبط المتهم بعد الاشتباه فى أكثر من شخص.

وبدأت نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوار، التحقيقات فى الواقعة، حيث تم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وعرض الطفلة على الطب الشرعى، وسرعة تحريات المباحث حولها لبيان هويتها وأهليتها، والاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ الكاميرات.

فيما سادت حالة من القلق على صفحات التواصل الاجتماعى مطالبين بضرورة تقنين عربات التوكتوك التى يقودها متعاطو المواد المخدرة والمتسببين فى الكثير من الحوادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365