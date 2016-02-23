بالصور.. "الإطفاء" تسيطر على حريق بشونة قش أرز فى المنصورة

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، على حريق، شب فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان حريق قد التهم شونة لقش الأرز، بقرية ميت الكرماء، على مساحة 2 فدان، يتم فيها تجميع قش الأرز لإعادة تدويره، وهرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق، لمحاولة السيطرة عليه، وإخماد النيران، ولازالت قوات الحماية المدنية تواصل جهودها حتى ظهر اليوم.

وقال اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية، لـ"اليوم السابع"، إن حريق نشب فجأة بأكوام قش الأرز بقرية كفر العرب "ميت الكرماء"، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء والحماية المدنية، وتم السيطرة على .

وسادت حالة من الذعر بين المواطنين بالقرية، وقاموا بنقل الأطفال لمدينة المنصورة بعيدا عن ألسنة اللهب والدخان المتصاعد، حيث ساعد نشاط الهواء على وصول الدخان إلى منازل المواطنين، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف الأطفال، وتمكن الأهالي من إخراجهم من القرية.

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