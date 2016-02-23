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قاضى التخابر مع قطر يأمر باستدعاء طبيب للكشف على المتهم السابع

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قاضى التخابر مع قطر يأمر باستدعاء طبيب للكشف على المتهم السابع قاضى التخابر مع قطر يأمر باستدعاء طبيب للكشف على المتهم السابع
طلب القاضى محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب طبيبا للكشف على حالة المتهم السابع "أحمد إسماعيل ثابت"، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية ودخوله فى حالة إغماء، ودخل نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى "عبد الله" قاعة المحكمة برفقة عدد من الأهالى لحضور الجلسة.

ونادت المحكمة على المتهمين لإثبات حضور بمحضر الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع الموكلين عن المتهمين، ومن المقرر ان تستكمل المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة دفاع المتهم الاول "محمد مرسى".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

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مصر 365