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حبس سائق ومشرفة مدرسة لاتهامهما بدهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين

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حبس سائق ومشرفة مدرسة لاتهامهما بدهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين حبس سائق ومشرفة مدرسة لاتهامهما بدهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين
أمر أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، بحبس سائق أتوبيس ومشرفة بمدرسة خاصة، لاتهامهما بقتل خطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، عقب دهس أتوبيس المدرسة ذاته لطفلين أشقاء، بالإضافة لتحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولى المدرسة، وصرحت النيابة العامة على الفور بدفن جثث الأطفال بعد تقرير مفتش وزارة الصحة .

كانت البداية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أهالى دائرة القسم يفيد بقتل طفلين أشقاء أمام عقارهما عقب دهس أتوبيس مدرستهما لهما، وبالانتقال ضباط المباحث بصحبة عدد من الأفراد إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثث والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين مقتل طفل بلغ من العمر 8 سنوات وشقيقته 4 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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