وزيرالدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا أكبر

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية من الممكن أن تطلق صاروخا أكبر من الذي أطلقته في ديسمبرعام2012 في قاعدة إطلاق الصواريخ في بلدة دونج تشانج ري شمال غرب كوريا الشمالية التي تم توسيعها في العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب)الكورية الجنوبية عن هان قوله -في الاجتماع العام للجنة الدفاعية البرلمانية بعد ظهر اليوم – إن هناك إمكانية كافية لإطلاق كوريا الشمالية صاروخا أكبر من أجل تحقيق هدفها”.

يشار إلى أن كوريا الشمالية قد قامت بتوسيع قاعدة إطلاق الصواريخ بعيد المدى التي تزعم أنها محطة لاطلاق الأقمار الصناعية بالبحر الغربي من 50 مترا إلى 67 مترا في نهاية العام الماضي وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في سول.

أ ش أ