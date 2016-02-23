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إنطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم بالمنوفية

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إنطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم بالمنوفية إنطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم بالمنوفية
أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن بدء فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم بالمنوفية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان باطلاق حملة كبرى للتبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية تستمر حتى يوم 15 مارس المقبل على ان يكون موعد الحملات الثلاثاء من كل اسبوع لمدة 4 اسابيع من خلال حملات داخلية وخارجية عن طريق بنوك الدم التجمعية بالمستشفيات المركزية .

وأفادت وكيل وزارة الصحة، فى بيان للمحافظة اليوم، أن الهدف من الحملة هو جمع 110.000 كيس دم على مستوى الجمهورية وانها تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية ثقافة التبرع بالدم بالتعاون بين المنظمات والجمعيات الاهلية والشبابية ومديرية الاوقاف لجذب اكبر عدد من المتبرعين ، كما تم التنسيق مع مدير مرفق الاسعاف بالمنوفية للاستعانة بسيارات الاسعاف فى الحملة.

فيما قامت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاحياء والوحدات المحلية والهيئات الشبابية والشعبية والإعلامية لعمل الدعاية اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق النسبة المستهدفة وجذب أكبر عدد من الشباب للمشاركة فيها لنشر ثقافة التبرع بالدم .
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