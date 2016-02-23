تشييع جثمان الشرطى قتيل "قسم الزهور" بمسقط رأسه بالدقهلية

شيع المئات من أهالى قرية عزبة العرب، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية جنازة عماد عبد الحميد العوضى 32 سنة، شرطى بقسم الزهور، بمحافظة بورسعيد، والذى لقى مصرعه أمس على يد عريف شرطة وائل أحمد إسماعيل، من قوة تأمين القسم، بعد وقوع مشاداة كلامية بينهما، بسبب تعليقات المجنى عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى لم تعجب المتهم بقتله.

وخرج الأهالى فى مشهد جنائرى مهيب، فى غياب لقيادات مديرية أمن الدقهلية، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، عقب وصول الجثمان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال أحد أقارب القتيل، إن لديه طفلين هما زياد 7 سنوات، وإياد 5 سنوات، وكان فى انتظار طفل ثالث، لكن لن يراه بعد أن حرمه القاتل من رؤيته برصاصة قاتلة أدت إلى حرمان الأسرة بالكامل من العائل الوحيد لها.

وأضاف أن أسرة القتيل عقب ورود نبأ مقتل نجلهم توعدوا بالقصاص، مطالبين اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بسرعة تقديم المتهم للمحاكمة وإعدامه انتقاما لحق نجلهم.

يذكر أن عريف شرطة وائل أحمد إسماعيل، من قوة قسم الزهور بمحافظة بور سعيد، والمتهم بقتل زميله "العوضى" من أبناء محافظة الدقهلية أيضا، ويقيم بمركز السنبلاوين، وكان موقوفا عن العمل وعاد فى أبريل الماضى بسبب مخالفات.

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